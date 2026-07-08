Accadde oggi | 8 luglio Vasco da Gama in viaggio verso le Indie

L’8 luglio 1497, Vasco da Gama partì da Lisbona verso le Indie, avviando un viaggio pionieristico. Fu il primo europeo a circumnavigare il Capo di Buona Speranza, aprendo una rotta marittima tra Europa e Asia. La spedizione rappresentò un punto di svolta nelle esplorazioni marittime, segnando l’inizio di rotte commerciali tra i due continenti.

L’8 luglio 1497 l’esploratore portoghese Vasco da Gama salpò da Lisbona, dando inizio al suo viaggio verso l’India. Fu il primo europeo ad accingersi in questo tipo di navigazione, doppiando Capo di Buona Speranza. Già all’inizio del XV secolo, la scuola di navi di Enrico il Navigatore aveva circumnavigato le coste dell’Africa al servizio della corona portoghese e intorno al 1460 il profilo della sua missione mutava man mano nella ricerca dell’agognata Rotta delle spezie.Nel 1488 Bartolomeo Diaz era riuscito a raggiungere il Capo di Buona Speranza, mentre Pero da Covilhã aveva viaggiato per terra fino a Calicut, per cui non rimaneva che unire i due segmenti del viaggio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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