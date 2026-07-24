L'amichevole tra Standard Liegi e Juventus si giocherà sabato alle 20:00. La partita sarà disponibile in streaming gratuito e sarà possibile vederla anche in diretta TV. Sono presenti statistiche, notizie e probabili formazioni relative all'incontro.

Standard Liegi-Juventus è un’amichevole e si gioca sabato alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming gratis. Stagione nuova, vecchi vizi. Nel primo test precampionato contro il Basilea allenato dall’ex Lichtsteiner, terminato 0-0, la Juventus di Luciano Spalletti non ha particolarmente entusiasmato, dimostrando di essere lontana dal risolvere uno dei grandi problemi che hanno caratterizzato la gestione del tecnico toscano, approdato a Torino lo scorso autunno al posto di Igor Tudor: la scarsa prolificità sotto porta. Pronostico Standard Liegi-Juventus: è ancora emergenza: dove vedere gratis il match (Instagram juventus) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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