Nel match tra KFUM Oslo e Molde, valido per la quindicesima giornata del campionato norvegese, il Molde cerca di mantenere la posizione in classifica. La squadra ha la possibilità di consolidare il quarto posto, attualmente occupato dal Lillestrom, che ha una partita in più. La partita si svolge in trasferta, con il Molde che punta a ottenere un risultato positivo per continuare a sperare in un piazzamento europeo.

KFUM Oslo-Molde è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico Il Molde in questa partita si gioca la possibilità di rimanere agganciato al quarto posto – occupato dal Lillestrom che ha una partita in più – e quindi con la possibilità il prossimo anno di andare in Europa. O almeno provarci. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci sono grosse possibilità che questa sfida possa finire con un’affermazione ospite. Oltre alla classifica che ci indica una squadra, quella di casa, in lotta per la salvezza, ci sono i numeri che sono una fotografia della qualità dell’Oslo. Parliamo del secondo peggior attacco del campionato con soli tredici gol fatti – anche lo Star, ultimo, ha esultato una volta in più – e della seconda peggior difesa di tutto il campionato con la bellezza di ventuno reti subite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico KFUM Oslo-Molde: colpo esterno servito

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