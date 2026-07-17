Il match tra Lillestrøm e KFUM Oslo si svolgerà sabato alle 16:00, valida per la quattordicesima giornata dell’Eliteserien. La partita si svolge in un momento in cui il KFUM Oslo ha registrato numeri molto negativi nelle trasferte. Sono disponibili notizie, statistiche, formazioni probabili, oltre a dettagli su diretta tv e streaming.

Lillestrøm-KFUM Oslo è un match valido per la quattordicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Lillestrøm dopo la sosta è ripartito con una vittoria importante, ottenuta sul campo del Fredrikstad grazie ai gol di Olsen e Nyheim, entrambi realizzati nella ripresa. Importante perché i gialloneri prima della pausa per il Mondiale avevano incassato tre sconfitte in quattro partite e sembravano in caduta libera. Invece il successo di una settimana fa, oltre a prendere una bella boccata d’ossigeno, ha permesso agli uomini di Hans Erik Odegaard di recuperare posizioni in classifica e di riaffacciarsu in zona Europa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lillestrøm-KFUM Oslo: numeri da incubo in trasferta

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