Pronostico KFUM Oslo-Bodø Glimt | colpaccio senza tre titolarissimi

Domenica alle 14:30 si svolgerà la partita tra KFUM Oslo e BodøGlimt, valida per la tredicesima giornata dell’Eliteserien. La squadra ospite dovrebbe affrontare l’incontro senza tre dei suoi titolari, mentre le formazioni ufficiali saranno rese note prima del calcio d’inizio. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con tutte le statistiche e le probabili formazioni disponibili prima del match.

KFUM Oslo-BodøGlimt è un match valido per la tredicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca domenica alle 14:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Nonostante il Mondiale sia ancora in pieno svolgimento – peraltro con la Norvegia protagonista fino a pochi giorni fa – l’Eliteserien, il massimo campionato norvegese, è pronto a ripartire dopo un stop di un mese e mezzo. Ma dove ci eravamo lasciati? In cima alla classifica non c’è il favoritissimo BodøGlimt ma il Viking campione in carica, coi gialloneri costretti a inseguire, a -4 dalla capolista (che ha giocato pure una gara in meno). Pronostico KFUM Oslo-BodøGlimt: colpaccio senza tre titolarissimi (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Pronóstico Quiniela J72 | MUNDIAL

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