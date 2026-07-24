Pronostico Aalesund-Viking | la capolista respinge l’assalto
Il Viking, attualmente in testa alla classifica, affronterà l’Aalesund nella quindicesima giornata del campionato norvegese. Prima del calcio d’inizio, il team capolista conoscerà già il risultato del Bodo, secondo in classifica, che potrebbe aver già ottenuto un punteggio superiore. La partita si svolge in un momento in cui la squadra in testa cerca di respingere l’assalto degli avversari. La sfida si preannuncia decisiva per le posizioni di vertice.
Aalesund-Viking è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico Nel momento in cui il Viking, attualmente capolista, scenderà in campo, saprà già il risultato del Bodo, secondo, che potrebbe essere avanti. (Profilo Instagram Viking) – Ilveggente.it Però, in questa sfida, gli ospiti che come detto guidano la classifica, riusciranno almeno per un’altra settimana a mantenere il distacco invariato. Una prima posizione da difendere con le unghie e con i denti dagli attacchi che ci saranno nel corso delle prossime settimane. Ma l’impegno contro l’Aalesund non è proibitivo, anzi, tutt’altro. I padroni di casa lottano nelle zone basse, quelle che sono rosse colorate perché portano alla retrocessione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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