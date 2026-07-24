Aalesund-Viking è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico Nel momento in cui il Viking, attualmente capolista, scenderà in campo, saprà già il risultato del Bodo, secondo, che potrebbe essere avanti. (Profilo Instagram Viking) – Ilveggente.it Però, in questa sfida, gli ospiti che come detto guidano la classifica, riusciranno almeno per un’altra settimana a mantenere il distacco invariato. Una prima posizione da difendere con le unghie e con i denti dagli attacchi che ci saranno nel corso delle prossime settimane. Ma l’impegno contro l’Aalesund non è proibitivo, anzi, tutt’altro. I padroni di casa lottano nelle zone basse, quelle che sono rosse colorate perché portano alla retrocessione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Aalesund-Viking: la capolista respinge l’assalto

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