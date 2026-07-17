La partita tra HamKam e Tromsø si svolge sabato alle 14:00, nella quattordicesima giornata dell’Eliteserien. Si tratta di una trasferta per la capolista, considerata una possibile trappola. Sono disponibili notizie, statistiche, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

HamKam-Tromsø è un match valido per la quattordicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca sabato alle 14:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. La sosta per il Mondiale sembra aver fatto bene al Tromsø, attuale capolista dell’Eliteserien. I biancorossi sette giorni fa hanno fatto la voce grossa nel match casalingo con il Valerenga, travolto 4-0 alla Romssa Arena con tanto di doppietta dell’attaccante Asen Larsen. Un successo certamente salutare, quello che serviva dopo i deludenti risultati di fine maggio (sconfitta per 5-0 contro il BodøGlimt e due pareggi di fila conb Aalesund e KFUM Oslo) che avevano permesso alle dirette concorrenti di rifarsi sotto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico HamKam-Tromsø: trasferta trappola per la capolista

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