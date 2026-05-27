Pronostico Bolivar-Independiente Rivadavia | la capolista non teme le alture

La partita tra Bolivar e Independiente Rivadavia si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30. Si tratta della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores. La squadra di casa, Bolivar, non ha mostrato segni di disagio nelle partite disputate in altitudine. Streaming, notizie, statistiche e probabili formazioni sono disponibili per questa sfida.

Bolivar-Independiente Rivadavia è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nel gruppo C il duello è ormai solo per il secondo posto, visto che l’ Independiente Rivadavia ha fatto il vuoto dietro di sé. La Lepra Mendocina ha corso velocissima e ha dominato in lungo e in largo questo raggruppamento, con 13 punti conquistati in cinque giornate, rimanendo pure imbattuta (4 vittorie e un pareggio). Gli uomini di Alfredo Berti hanno sorpreso tutti e l’hanno fatto a suon di gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Pronósticos Bolívar vs. Independiente Rivadavia: la Lepra busca cerrar una fase de grupos histórica en la alturaBolavip Argentina presenta los mejores pronósticos deportivos para el choque entre los bolivianos y los mendocinos por el cierre del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. bolavip.com

Pronostico Bolivar-Independiente Rivadavia: la capolista non teme le altureBolivar-Independiente Rivadavia è una partita di Copa Libertadores e si gioca giovedì alle 02:30: streaming, formazioni, pronostico. ilveggente.it