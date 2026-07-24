Pronostici MLS 26 luglio | altro weekend di fuoco
La MLS riprende il suo ritmo con un altro weekend intenso dopo il turno infrasettimanale ricco di sorprese. Le partite in programma promettono sfide decisive con molte squadre alla ricerca di punti importanti. Le gare si disputano su più stadi e coinvolgono club di diverse città. I pronostici indicano un equilibrio tra squadre in forma e squadre in difficoltà, ma nessuna partita può essere data per scontata. Il campionato continua a offrire incontri di grande interesse per gli appassionati.
MLS, riparte immediatamente il massimo campionato nordamericano dopo un turno infrasettimanale che non ha lesinato sorprese. Nemmeno il tempo di archiviare le emozioni di un turno infrasettimanale ricco di gol, sorprese e colpi di scena, che la Major League Soccer 2026 riaccende subito i motori per un nuovo weekend infuocato nella notte italiana tra sabato 25 e domenica 26 luglio. (Instagram) – Ilveggente.it Partiamo dalla Grande Mela con la sfida tra NY Red Bulls e Charlotte. La formazione di Michael Bradley in settimana ha incassato un brutto 3-1 a Philadelphia con la difesa che ha fatto nuovamente acqua (ben 35 gol subiti finora). Dean Smith e il suo Charlotte invece hanno buttato al vento due gol di vantaggio contro Atlanta (2-2). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
MLS PREDICTIONS FOR WEDNESDAY JULY 22ND!
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