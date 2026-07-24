MLS, riparte immediatamente il massimo campionato nordamericano dopo un turno infrasettimanale che non ha lesinato sorprese. Nemmeno il tempo di archiviare le emozioni di un turno infrasettimanale ricco di gol, sorprese e colpi di scena, che la Major League Soccer 2026 riaccende subito i motori per un nuovo weekend infuocato nella notte italiana tra sabato 25 e domenica 26 luglio. (Instagram) – Ilveggente.it Partiamo dalla Grande Mela con la sfida tra NY Red Bulls e Charlotte. La formazione di Michael Bradley in settimana ha incassato un brutto 3-1 a Philadelphia con la difesa che ha fatto nuovamente acqua (ben 35 gol subiti finora). Dean Smith e il suo Charlotte invece hanno buttato al vento due gol di vantaggio contro Atlanta (2-2). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici MLS 26 luglio: altro weekend di fuoco

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