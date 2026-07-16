Dopo quasi due mesi di pausa, la MLS riprende con le partite del massimo campionato nordamericano. Il primo incontro in programma è un derby canadese, segnando la ripresa delle competizioni dopo la pausa per il Mondiale. Le squadre tornano in campo con le formazioni aggiornate e le partite si svolgono come previsto nel calendario. La ripresa segna il ritorno del campionato con una serie di incontri che coinvolgono diverse squadre, tra cui il derby tra due team canadesi.

MLS, si ricomincia a giocare nel massimo campionato nordamericano dopo la lunga pausa per il Mondiale. Il primo match in programma è il derby canadese. La Major League Soccer riparte dopo quasi due mesi di stop forzato per via della lunga pausa dedicata ai Mondiali (in realtà ancora in corso di svolgimento), proiettandoci subito in una notte caldissima tra il 16 e il 17 luglio con 4 sfide che promettono spettacolo e spunti interessanti per gli scommettitori. (Instagram) – Ilveggente.it Il palcoscenico si apre con il sentitissimo derby canadese tra Montreal e Toronto, una classica della Eastern Conference che mette di fronte due compagini affamate di riscatto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici MLS 17 luglio: torna a rotolare la palla dopo quasi due mesi

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