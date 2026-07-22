I pronostici di mercoledì 22 luglio | Champions League Conference League e MLS

Mercoledì 22 luglio si giocano nove partite tra Champions League e Conference League, con il secondo turno di qualificazione della competizione europea in corso. Le gare coinvolgono squadre di diversi paesi europei e sono parte del programma di qualificazione alle fasi successive delle competizioni continentali. La giornata vede anche incontri della MLS negli Stati Uniti. La competizione europea prosegue senza interruzioni, con le squadre impegnate nelle sfide per avanzare nel torneo.

I pronostici di mercoledì 22 luglio, ancora in campo Champions League e Conference League con altre nove partite Il grande frullatore delle coppe europee non concede soste e si appresta a vivere il secondo turno di qualificazione alla Conference League. Un turno imponente questo, che vedrà scendere in campo un totale di ben 98 squadre suddivise nei consueti due percorsi. (Ansa Foto) – IlVeggente.it In quello Campioni si sfidano 12 formazioni (con sei teste di serie ripescate dalle perdenti del primo turno di Champions League, due delle quali baciate dalla fortuna con un bye diretto al terzo turno, unite alle altre sei non teste di serie). Il percorso Piazzate raccoglie invece 88 contendenti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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