prodotti ittici sotto la lente blitz in ristoranti e ingrossi

Notizia in breve

Durante la primavera sono stati effettuati controlli in ristoranti e punti vendita di prodotti ittici. Un locale etnico è stato chiuso a causa di violazioni igienico-sanitarie riscontrate durante un’ispezione. Non sono stati segnalati altri interventi o sanzioni. Le autorità hanno continuato a monitorare il settore, ma al momento non risultano altre chiusure o provvedimenti ufficiali.