Prodotti ittici sotto la lente Blitz in ristoranti e ingrossi
Durante la primavera sono stati effettuati controlli in ristoranti e punti vendita di prodotti ittici. Un locale etnico è stato chiuso a causa di violazioni igienico-sanitarie riscontrate durante un’ispezione. Non sono stati segnalati altri interventi o sanzioni. Le autorità hanno continuato a monitorare il settore, ma al momento non risultano altre chiusure o provvedimenti ufficiali.
Le ultime ispezioni? Nella primavera scorsa hanno portato alla chiusura di un ristorante etnico della nostra città per via di carenze igienico-sanitarie. Anche i prodotti ittici, sia congelati che freschi, non risultavano conservati in maniera adeguata e, in qualche caso privi della tracciabilità. L’attività della guardia costiera di Livorno, è stata poi approfondita dall’Asl, di qui la chiusura fino al ripristino delle condizioni minime previste dalla normativa vigente. Più una sanzione di 2500 euro legata anche alla mancanza di documenti di accompagnamento dei prodotti ittici. Ma questa è solo la punta dell’iceberg dell’attività svolta dalla guardia costiera nell’entroterra, compresa la nostra provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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