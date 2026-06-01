Pescherie e ristoranti finiscono sotto la lente d' ingrandimento | sequestrati 25Kg di prodotto multe per 4mila euro

Nel fine settimana, la Guardia Costiera di Ancona ha sequestrato 25 chilogrammi di prodotto ittico durante controlli sulla filiera della pesca. Sono state emesse multe per un totale di 4.000 euro a pescherie e ristoranti coinvolti. L'operazione ha coinvolto diverse attività commerciali della zona, con verifiche relative alla tracciabilità e alla conformità delle merci. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.

ANCONA – Nel fine settimana conclusosi ieri, domenica 31 maggio, la Guardia Costiera di Ancona ha effettuato una vasta quanto articolata operazione di controllo sulla filiera della pesca.L’attività si è svolta nella provincia di Ancona e in quella di Perugia e si è concentrata in modo particolare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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