Sequestrate 2 tonnellate di prodotti ittici per hotel e ristoranti

Durante un'operazione di controllo sulla fauna ittica, il Centro di controllo area pesca di Venezia, con la collaborazione della Capitaneria di porto e della Guardia Costiera, ha sequestrato oltre due tonnellate di prodotti ittici destinati a hotel e ristoranti. L'intervento si è svolto anche in provincia di Brescia.

Il Centro di controllo area pesca (CCAP) della Direzione marittima di Venezia, coinvolgendo in primis personale della Capitaneria di porto di Venezia, la Guardia Costiera, ha concluso anche in terra bresciana un'ampia operazione di controllo sulla fauna ittica: sono state sequestrate più di 2. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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