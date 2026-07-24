La Prisma Taranto Volley ha annunciato l’ingaggio del palleggiatore Simone Maiorano per la prossima stagione di Serie C. La squadra sta rafforzando il roster in vista del campionato, confermando l’obiettivo di migliorare la formazione. Maiorano si aggiunge così agli altri giocatori già confermati, con l’intento di migliorare la qualità del gioco e puntare a risultati positivi nel torneo. La società ha comunicato ufficialmente l’ingresso del nuovo atleta senza fornire ulteriori dettagli.

Tarantini Time Quotidiano La Prisma Taranto Volley continua a costruire il roster in vista del prossimo campionato di Serie C e annuncia l’arrivo del palleggiatore Simone Maiorano. Tarantino, classe 2006 e alto 180 centimetri, rappresenta un nuovo tassello del progetto rossoblù, che punta a valorizzare i giovani talenti del territorio. Il percorso sportivo di Maiorano è iniziato con la Polisportiva Frascolla, società nella quale ha completato tutta la trafila del settore giovanile. Successivamente ha maturato esperienze con l’Under 19 di Altamura, ha disputato i playoff di Serie C con Squinzano e, negli ultimi mesi del 2025, ha vestito la maglia del Mottola nel campionato di Serie C, proseguendo il proprio percorso di crescita nella pallavolo senior. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Prisma Taranto, il palleggiatore Simone Maiorano rinforza la squadra di Serie C

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