prisma taranto volley in regia arriva il giovane alessio susco

La Prisma Taranto Volley ha annunciato l’ingresso di un nuovo giocatore, un giovane talento di nome Alessio Susco, che si unirà alla squadra per il prossimo campionato di Serie C. Susco sarà in regia e si aggiunge al gruppo già formato. La società ha comunicato ufficialmente questa novità senza ulteriori dettagli.

Tarantini Time Quotidiano La Prisma Taranto Volley continua a costruire il gruppo che affronterà il prossimo campionato di Serie C e annuncia l’arrivo di un altro giovane talento. A rinforzare la cabina di regia sarà Alessio Susco, palleggiatore tarantino classe 2005, che vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione. Alto 182 centimetri, Susco è cresciuto nel vivaio della Materdomini, società con cui ha completato il proprio percorso giovanile disputando anche il campionato di Serie B tra il 2018 e il 2024. Tra i risultati più significativi della sua formazione spicca la conquista dello scudetto Under 19 nella stagione 20212022. Nelle ultime due annate ha proseguito la propria crescita nei campionati nazionali, prima con la Pallavolo Bari nella stagione 20242025 e successivamente con la UniBari Volley nel campionato 20252026. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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