Un giocatore tarantino classe 1991, Andrea Gasbarro, torna a vestire la maglia della Prisma Taranto Volley, che parteciperà al campionato di Serie C. Gasbarro, che ricopre il ruolo di centrale, ha iniziato la sua carriera nel club e ora si prepara a disputare la sua prima stagione con questa formazione nel terzo livello nazionale.

Tarantini Time Quotidiano La Prisma Taranto Volley riporta in rossoblù Andrea Gasbarro. Il centrale tarantino, classe 1991, farà parte della formazione che affronterà il prossimo campionato di Serie C, tornando a vestire la maglia del club nel quale ha mosso i primi passi della sua carriera. Per Gasbarro si tratta di un ritorno in una società che conosce bene. Con la Prisma ha infatti disputato i campionati giovanili nazionali Under 19 e Under 21, vivendo una parte importante della propria formazione sportiva. Negli ultimi due campionati di Superlega ha inoltre preso parte con continuità agli allenamenti della prima squadra, lavorando a stretto contatto con staff tecnico e giocatori del massimo campionato nazionale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Prisma Taranto, Andrea Gasbarro torna in rossoblù: sarà uno dei centrali della Serie C

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