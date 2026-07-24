Le prime immagini di Blade Runner 2099 mostrano i Replicanti come vincitori, con il regista Ridley Scott che dà il suo assenso al progetto. La serie, distribuita su Prime Video, riprende l’ambientazione cyberpunk e introduce un’ambientazione in cui i Replicanti prevalgono rispetto agli umani. La produzione si prepara a riportare sullo schermo un mondo futuristico, con immagini che anticipano una narrazione in cui le dinamiche tra umani e Replicanti sono completamente rivoluzionate.

Il mondo cyberpunk per eccellenza sta per tornare, e questa volta le regole del gioco sono completamente riscritte. Prime Video si prepara a lanciarci ancora una volta tra le luci al neon e la pioggia battente di una Los Angeles distopica con Blade Runner 2099, ma le premesse della nuova serie TV promettono uno scossone senza precedenti all’intero franchise. Se nei capitoli precedenti la vera domanda era cosa significasse “essere umani” in un mondo dominato dalle multinazionali, il nuovo capitolo alza la posta in gioco portandoci direttamente all’indomani di una rivoluzione. Ci troviamo esattamente cinquant’anni dopo gli eventi raccontati da Denis Villeneuve in Blade Runner 2049. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Prime immagini da Blade Runner 2099: i Replicanti hanno vinto e Ridley Scott approva

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Prime immagini e dettagli per Blade Runner 2099

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