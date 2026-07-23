Blade Runner 2099 | Svelate le prime immagini ufficiali della serie TV con Michelle Yeoh e Hunter Schafer

Notizia in breve

Sono state pubblicate le prime immagini ufficiali di Blade Runner 2099, una serie TV che farà parte dell’universo cyberpunk creato da Ridley Scott. La miniserie è una produzione di genere sci-fi e sarà disponibile prossimamente. Tra i protagonisti figurano Michelle Yeoh e Hunter Schafer. Le immagini sono state diffuse in esclusiva da una rivista di settore.