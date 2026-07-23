Blade Runner 2099 | Svelate le prime immagini ufficiali della serie TV con Michelle Yeoh e Hunter Schafer
Sono state pubblicate le prime immagini ufficiali di Blade Runner 2099, una serie TV che farà parte dell’universo cyberpunk creato da Ridley Scott. La miniserie è una produzione di genere sci-fi e sarà disponibile prossimamente. Tra i protagonisti figurano Michelle Yeoh e Hunter Schafer. Le immagini sono state diffuse in esclusiva da una rivista di settore.
L’attesa è quasi terminata. Entertainment Weekly ha finalmente rilasciato in esclusiva le prime immagini ufficiali di Blade Runner 2099, l’attesissima miniserie sci-fi che espanderà l’iconico universo cyberpunk creato da Ridley Scott. Con protagoniste assolute Hunter Schafer (vista in Euphoria ) e il premio Oscar Michelle Yeoh, lo show prodotto per Amazon Prime Video si prepara a ridefinire il genere fantascientifico sul piccolo schermo. Cosa svelano le prime immagini di Blade Runner 2099. Il “first look” diffuso in rete ci immerge immediatamente nelle atmosfere cupe, illuminate al neon e decadenti che hanno reso celebre il franchise. Le immagini mostrano un primo sguardo ai due personaggi principali in una Los Angeles del 2099 radicalmente trasformata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Blade Runner 2099: The Sci-Fi Series Stuck in a Time Loop
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