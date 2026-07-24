Se le primarie del centrosinistra si svolgessero oggi, Giuseppe Conte partirebbe con un vantaggio netto su Elly Schlein. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Lab21 per Affaritaliani.it, una rilevazione che riporta al centro il confronto sulla guida del cosiddetto campo largo e sui futuri equilibri della coalizione. Il presidente del Movimento 5 Stelle risulta il nome più forte tra gli elettori potenzialmente interessati a scegliere il candidato della coalizione. Il dato, pur riferito a uno scenario ancora ipotetico, evidenzia una distanza significativa con la segretaria del Partito Democratico. Conte al 50%, Schlein ferma al 25%. Secondo il sondaggio Lab21, Giuseppe Conte otterrebbe il 50% delle preferenze alle primarie, mentre Elly Schlein si fermerebbe al 25%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

© Thesocialpost.it - Primarie del centrosinistra, il sondaggio: Conte doppia Schlein

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La sinistra allo sbando: fischi a Napoli, Conte doppia Schlein, Renzi fuori | Inchiesta

Notizie e thread social correlati

Sondaggi primarie Campo Largo: Conte al 50%, doppia SchleinIn un nuovo sondaggio sulle primarie di Campo Largo, il candidato con il 50% delle preferenze supera di poco la rivale con circa il 25%.

Leggi anche: Sondaggio bomba! Ecco chi vincerebbe le primarie del centrosinistra: e ora è terrore

Temi più discussi: Milano, elezioni comunali: anche Carlotta Cossutta in campo per le primarie del centrosinistra; Sarà già tutto previsto Bonaccini difende primarie inutili per scegliere chi reciterà un copione già scritto; Centrosinistra: ritrovata l’unità, Conte accelera e chiede subito un tavolo su primarie e programma; Dal centrosinistra: Primarie via maestra per scegliere il leader. Decaro si sfila: Ho troppo da fare in Puglia.

Ai leader del centrosinistra: basta parole sulle primarie, vogliamo subito il PROGRAMMA - Firma la petizione! x.com

Lega, la riunione estiva ed il sogno del Viminale: tutti mandano messaggi reddit

Milano, Goisis prova a stanare il centrosinistra sulle primarie: Stupisce la freddezza di alcuni partitiTommaso Goisis torna a difendere le primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra a Milano e critica le resistenze che continuano a emergere all’interno della coalizione ... affaritaliani.it

Comunali, nel centrosinistra rispunta Ambrosoli per evitare le primarie. Ma irrompe Calabresi: Io ci sonoMilano, l’ala cattolico-riformista dei dem spinge per il profilo del manager bancario, gradito anche alla leadership del partito. Il giornalista alla Festa dell'Unità: Mi piacerebbe fare la mia parte ... msn.com