Primarie del centrosinistra il sondaggio | Conte doppia Schlein

Da thesocialpost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se le primarie del centrosinistra si svolgessero oggi, Giuseppe Conte otterrebbe il doppio dei voti rispetto a Elly Schlein, secondo un sondaggio di Lab21 per Affaritaliani.

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Se le primarie del centrosinistra si svolgessero oggi, Giuseppe Conte partirebbe con un vantaggio netto su Elly Schlein. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Lab21 per Affaritaliani.it, una rilevazione che riporta al centro il confronto sulla guida del cosiddetto campo largo e sui futuri equilibri della coalizione. Il presidente del Movimento 5 Stelle risulta il nome più forte tra gli elettori potenzialmente interessati a scegliere il candidato della coalizione. Il dato, pur riferito a uno scenario ancora ipotetico, evidenzia una distanza significativa con la segretaria del Partito Democratico. Conte al 50%, Schlein ferma al 25%. Secondo il sondaggio Lab21, Giuseppe Conte otterrebbe il 50% delle preferenze alle primarie, mentre Elly Schlein si fermerebbe al 25%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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