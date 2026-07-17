Durante l’estate, i prezzi di benzina e diesel sono aumentati, portando a un incremento stimato di circa 1,5 miliardi di euro nei costi complessivi per gli automobilisti. Questa variazione si traduce in un maggior esborso per chi utilizza l’auto per le vacanze, con conseguenze sui bilanci familiari. L’aumento dei prezzi è legato alle tensioni internazionali e alle dinamiche di mercato nel settore dei carburanti.

L’aumento dei prezzi di benzina e diesel rischia di pesare sulle vacanze estive degli italiani. Complice il clima di tensione nello Stretto di Hormuz, i costi dei rifornimenti sono tornati a crescere e, secondo le stime, nei mesi di luglio e agosto gli automobilisti potrebbero spendere complessivamente fino a 1,5 miliardi di euro in più rispetto alla scorsa estate. La spesa prevista per l’estate 2026. Secondo un’analisi realizzata da Facile.it, mantenendo invariati i consumi rispetto al 2025 e considerando gli attuali prezzi alla pompa, la spesa complessiva per il carburante durante i mesi estivi raggiungerà quasi 10,5 miliardi di euro. Si tratta di un incremento del 17% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Carburanti, estate più cara per gli automobilisti: fino a 1,5 miliardi di euro in più tra benzina e diesel

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Gas Prices Are About to Shove MILLIONS Over the Edge (Truckers Panic!)

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