Prezzi carburanti da record gasolio oltre 2,2 euro in autostrada | le regioni dove il pieno costa di più
Il prezzo medio del gasolio in autostrada ha superato 2,2 euro al litro, arrivando a 2,213 euro. In rete ordinaria, il costo del diesel si attesta a 2,141 euro al litro. Questi sono i valori più elevati registrati finora. Le regioni con i prezzi più alti sono quelle dove il pieno di carburante costa di più, anche se i dati esatti non sono stati specificati.
Il prezzo medio del gasolio ha sfondato la soglia psicologica dei 2,2 euro al litro in autostrada, attestandosi oggi a 2,213 eurolitro. Sulla rete ordinaria, invece, il diesel vola a 2,141 euro al litro. Un’escalation senza sosta, che aggrava di giorno in giorno la stangata estiva sugli italiani, con un pieno che costa fino a 13 euro in più rispetto all’inizio di luglio. I dati sono del Codacons, che sulla base dei dati Mimit diffonde i numeri ufficiali sulle ripercussioni del caro-carburanti sulle tasche delle famiglie. I prezzi delle regioni. Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte, la situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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Prezzo dei carburanti nuovamente in orbita: gasolio oltre i 2 euro in autostrada
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