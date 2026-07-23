Prezzi carburanti da record gasolio oltre 2,2 euro in autostrada | le regioni dove il pieno costa di più

Notizia in breve

Il prezzo medio del gasolio in autostrada ha superato 2,2 euro al litro, arrivando a 2,213 euro. In rete ordinaria, il costo del diesel si attesta a 2,141 euro al litro. Questi sono i valori più elevati registrati finora. Le regioni con i prezzi più alti sono quelle dove il pieno di carburante costa di più, anche se i dati esatti non sono stati specificati.