prevenzione e salute controlli gratis a tamara

Ieri al Centro Sociale Tamarese si sono svolti controlli preventivi gratuiti organizzati dalla Croce Rossa Italiana di Ferrara. Nell’ambito della campagna “Sentiamoci in Salute”, il punto di controllo è stato allestito in piazza XX Settembre con il sostegno di Philips e in collaborazione con il Csrc Tamarese. L’evento ha previsto visite di controllo gratuite rivolte alla prevenzione e alla salute.

Una mattinata dedicata alla prevenzione, ieri al Centro Sociale Tamarese. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Ferrara ha allestito negli spazi di piazza XX Settembre un punto di controllo gratuito nell’ambito della campagna “Sentiamoci in Salute”, promossa con il sostegno di Philips e realizzata in collaborazione con il Csrc Tamarese. I volontari hanno messo a disposizione dei cittadini una serie di controlli sanitari di base, colesterolo, glicemia, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno e udito, consegnando i risultati direttamente al termine di ogni controllo, senza attese ulteriori. Un modo per sensibilizzare i cittadini all’importanza delle cure di prevenzione per ogni patologia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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