Visite gratis senza appuntamento per la ' Giornata della Prevenzione e della Salute'

Per la 'Giornata della Prevenzione e della Salute' sono previste visite mediche gratuite senza bisogno di appuntamento. L'evento durerà un'intera giornata e offrirà screening, consulenze e visite a cura di medici e professionisti qualificati. L'iniziativa mira a promuovere l'accesso ai controlli sanitari e sensibilizzare sulla prevenzione. Le persone interessate potranno recarsi presso i punti dedicati durante l'orario stabilito, senza prenotazioni anticipate.

Un'intera giornata di screening, visite e consulenze gratuite a cura di medici e professionisti qualificati. Si terrà sabato 9 maggio a Pontedera la 'Giornata della Prevenzione e della Salute', l'iniziativa organizzata da Unikey Corporation - azienda di marketing di Pisa - in collaborazione con.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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