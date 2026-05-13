Festival della Salute 2026 | prevenzione fragilità e salute digitale

È iniziata la 19ª edizione del Festival della Salute, un evento dedicato ai temi della prevenzione, delle fragilità e della salute digitale. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge professionisti, istituzioni e cittadini. Durante l’evento vengono presentate iniziative e progetti relativi a queste aree, con incontri, workshop e conferenze. Il festival si concluderà nelle prossime settimane, offrendo spazi di confronto e informazione sul tema della salute.

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