Al 56° Giffoni Film Festival è stato presentato il progetto “La Voce dei Giovani: Le Porte di Napoli”, che ha concluso la sua quarta edizione. Si tratta di un format che mira a coinvolgere i giovani in un percorso educativo e culturale, utilizzando l’audiovisivo per raccontare il territorio. Il progetto si focalizza sulla valorizzazione delle voci delle nuove generazioni, promuovendo la partecipazione attiva nella costruzione di narrazioni condivise. La presentazione ha avuto luogo durante il festival, dedicato al cinema e alla cultura giovanile.

Tempo di lettura: 6 minuti CortPresentato ieri al 56° Giffoni Film Festival, “ La Voce dei Giovani ” conclude la sua quarta edizione, confermandosi un format educativo e culturale che valorizza la voce delle nuove generazioni, coinvolgendole nella costruzione di un racconto condiviso del territorio attraverso il linguaggio dell’audiovisivo. L’edizione 2026, intitolata “Le Porte di Napoli”, è promossa e finanziata dal Comune di Napoli e ideata e realizzata da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Mad Entertainment, Dedalus Cooperativa Sociale e Associazione Gomitoli. Le aree di Porta Capuana e della Stazione Centrale, emblematiche... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Presentato al 56° Giffoni Film Festival il progetto “La Voce dei Giovani: Le Porte di Napoli”

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