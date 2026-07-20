Giffoni Film Festival il fondatore Claudio Gubitosi | La creatività è un dono e io l’ho messo al servizio dei giovani

Da orizzontescuola.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 18 anni in un paese della provincia di Salerno ha avviato il Giffoni Film Festival 56 anni fa. Il fondatore ha dichiarato che la creatività è un dono e l’ha messo al servizio dei giovani. La manifestazione, nata dall’intuizione di quel giovane, si svolge ancora oggi, attirando numerosi partecipanti. La prima edizione si tenne in un piccolo spazio locale, con pochi spettatori e poche attività.

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Sono passati 56 anni da quando un ragazzo di diciotto anni, nel suo piccolo paese in provincia di Salerno, ebbe quella che lui stesso definisce "un'intuizione". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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