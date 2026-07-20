Giffoni Film Festival il fondatore Claudio Gubitosi | La creatività è un dono e io l’ho messo al servizio dei giovani

Notizia in breve

Un ragazzo di 18 anni in un paese della provincia di Salerno ha avviato il Giffoni Film Festival 56 anni fa. Il fondatore ha dichiarato che la creatività è un dono e l’ha messo al servizio dei giovani. La manifestazione, nata dall’intuizione di quel giovane, si svolge ancora oggi, attirando numerosi partecipanti. La prima edizione si tenne in un piccolo spazio locale, con pochi spettatori e poche attività.