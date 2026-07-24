Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Presentato ieri al 56° Giffoni Film Festival, "La Voce dei Giovani" conclude la sua quarta edizione, confermandosi un format educativo e culturale che valorizza la voce delle nuove generazioni, coinvolgendole nella costruzione di un racconto condiviso del territorio attraverso il linguaggio dell'audiovisivo. L'edizione 2026, intitolata "Le Porte di Napoli", è promossa e finanziata dal Comune di Napoli e ideata e realizzata da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Mad Entertainment, Dedalus Cooperativa Sociale e Associazione Gomitoli. Le aree di Porta Capuana e della Stazione Centrale, emblematiche per il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Al 56° Giffoni Film Festival presentato 'La Voce dei Giovani, Le Porte di Napoli'

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