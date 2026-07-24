Prendono a pugni e spintonano un poliziotto durante un controllo arrestati due uomini

Durante un controllo di polizia in un quartiere della città, due uomini hanno aggredito un agente, colpendolo con dei pugni e spintonandolo. L’intervento, svolto nell’ambito di un servizio straordinario coordinato dalla Questura, ha portato all’arresto dei due aggressori. Nessuno degli agenti ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha causato scompiglio durante le operazioni di verifica. La polizia ha condotto le procedure di identificazione e detenzione.

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto interforze, coordinato dalla Questura di Bergamo, effettuato nella serata di venerdì 24 luglio in piazzetta Spada su viale Papa Giovanni XXIII nei pressi della stazione, un operatore della Polizia Scientifica è stato aggredito da due soggetti, uno originario della Costa d’Avorio l’altro della Guinea, entrambi regolarmente presenti sul territorio nazionale. Durante le fasi del controllo, i due uomini hanno reagito con violenza, colpendo il poliziotto con un pugno e vari spintoni. L’operatore, rimasto ferito, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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