Firenze truffa del finto poliziotto | portano via gioielli per 12mila euro a una donna in via Pisana Arrestati due uomini

A Firenze, due uomini di 26 e 49 anni sono stati arrestati in via Pisana per aver truffato una donna, portandole via gioielli per circa 12.000 euro fingendosi agenti di polizia. La Polizia di Stato li ha fermati in flagranza di reato di truffa aggravata e in possesso di documenti falsi e segni distintivi contraffatti.

FIRENZE – La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato di truffa aggravata, possesso di documenti di identificazione falsi e possesso di segni distintivi due cittadini italiani di 26 e 49 anni. La Squadra Mobile della Questura di Firenze aveva avviato le indagini dopo una presunta truffa avvenuta qualche giorno prima, individuando un’auto sospetta. Rintracciata nel centro di Firenze. I poliziotti hanno notato due uomini salire su quell’auto, seguendoli fino in via Pisana. I due sono entrati in una casa uscendo poi con gioielli per 12.000 euro, documenti di identità con nomi falsi e le loro fotografie, nonché tesserini con il logo della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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