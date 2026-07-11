Due uomini ubriachi sono stati arrestati dopo aver spinto e colpito gli agenti intervenuti. I due si trovavano sul marciapiede del centro storico, dove avevano bevuto birra e disturbato i passanti, nonostante il divieto previsto dalla recente ordinanza comunale anti-alcol. Durante il controllo, hanno reagito con violenza, provocando l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti sono stati colpiti e spinti, finendo per arrestarli.

Rimini, 11 luglio 2026 – Stavano bevendo birra sul marciapiede, in centro storico, facendo chiasso e infastidendo i passanti, proprio in un’area dove è vietato farlo dalla nuova ordinanza comunale anti-alcol introdotta dal Comune di Rimini per contrastare degrado e bivacchi. Quando la polizia locale è intervenuta per identificarli e multarli, la situazione è degenerata in pochi istanti tra spintoni e gomitate. Alla fine due peruviani, di 47 e 44 anni, sono stati arrestati con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È accaduto l’altro ieri in via dei Mille, dove gli uomini del nucleo Falchi della polizia locale di Rimini stavano effettuando un servizio mirato al rispetto della recente ordinanza comunale, che vieta di bere alcolici nelle aree pubbliche del centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due ubriachi spintonano e picchiano gli agenti: arrestati

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