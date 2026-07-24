Nove cavalli anziani gareggiano questa sera nell’evento principale all’ippodromo, il ‘Premio Fiume Savio’. Tra loro, San Donato è considerato il favorito principale, grazie alle sue caratteristiche tecniche. La corsa si svolge in un contesto di competizione tra cavalli di età avanzata, con l’obiettivo di determinare il vincitore. La gara rappresenta l’appuntamento centrale della serata, con l’attenzione puntata sul cavallo che si presenta con i maggiori risultati e qualità tecniche.

Questa sera la corsa clou all’Ippodromo sarà abbinata al ‘ Premio Fiume Savio ’: in pista si sfideranno nove cavalli anziani con San Donato che veste i panni del favorito più atteso grazie al bagaglio tecnico che lo contraddistingue. Lo svedese di Giovanni Nuvoletta, dopo un paio di passi falsi, trova in questa corsa una buona occasione per tornare al successo. Una possibile alternativa potrebbe essere Capitan De Gleris, affidabile allievo di Francesco Alessandrini con Tommaso Gambino terza forza di una corsa il cui esito non è comunque scontato. Ci potrebbe provare in effetti anche Dorotea, che dopo numerosi piazzamenti in zona podio, ora è alla ricerca del successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio Fiume Savio. San Donato parte favorito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le Giornate del Savio per riscoprire il fiumeVenerdì e sabato a Cesena si svolgono le Giornate del Savio, un evento dedicato alla riscoperta del fiume e alla memoria dell’alluvione che, tre anni...

Maxi intervento sul fiume Savio: "Altri 4 milioni per il tratto urbano"Un nuovo investimento di 4 milioni di euro è stato annunciato per il tratto urbano del fiume Savio.