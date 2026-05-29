Un nuovo investimento di 4 milioni di euro è stato annunciato per il tratto urbano del fiume Savio. L’obiettivo è migliorare la sicurezza delle aree lungo il fiume e sui torrenti Pisciatello e Rubicone. I lavori dovrebbero essere completati entro il 2027. La somma si aggiunge a interventi già avviati per prevenire rischi legati alle piene. Le autorità hanno confermato che, una volta terminati, i territori saranno più protetti rispetto alla situazione di circa sei mesi fa.

"Entro il 2027 le aree del territorio che si affacciano lungo il fiume Savio, ma anche sui torrenti Pisciatello e Rubicone saranno più sicure rispetto a come lo erano il primo maggio 2023, alla vigilia dell’alluvione". Sono le parole con le quali il sindaco Enzo Lattuca ha commentato gli interventi ultimati, in corso di realizzazione o sul punto di prendere avvio legati alla messa in sicurezza dei corsi d’acqua che bagnano il comprensorio cesenate. "Entro quattro anni dall’evento – ha argomentato il primo cittadino riferendosi appunto al lasso temporale compreso entro il 2027 – potremo contare sui benefici legati all’abbassamento del piano golenale, ai massicci interventi di manutenzione straordinaria legata alla vegetazione, ai rinforzi effettuati nei punti più critici e all’innalzamento delle protezioni nelle aree più basse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi intervento sul fiume Savio: "Altri 4 milioni per il tratto urbano"

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