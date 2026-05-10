Venerdì e sabato a Cesena si svolgono le Giornate del Savio, un evento dedicato alla riscoperta del fiume e alla memoria dell’alluvione che, tre anni fa, ha causato danni e disagi nella zona. L’iniziativa prevede diverse attività e iniziative volte a sensibilizzare sulla tutela delle acque e sulla storia recente del territorio, coinvolgendo cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni. La manifestazione si svolge in varie location lungo il corso del fiume.

A tre anni dalla drammatica alluvione che ha ferito il territorio, venerdì e sabato a Cesena andranno in scena ‘ Le Giornate del Savio ’, iniziativa aperta alla cittadinanza che invita a guardare il fiume che attraversa la città e il territorio di Vallata con occhi nuovi, tra esplorazione, conoscenza e partecipazione attiva. Cosa si cela dietro le anse del fiume? Quali specie animali e vegetali abitano le sue rive? Quali storie si sono intrecciate lungo il suo corso e quali scenari si aprono per il futuro? Sono queste alcune delle domande che guidano il programma, costruito per stimolare curiosità, consapevolezza e confronto. L’iniziativa si sviluppa attorno a quattro temi chiave.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Giornate del Savio per riscoprire il fiume

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

THE SUMERIANS: The Birth of the First Cities

Notizie correlate

Giornate del Savio: due giorni per riscoprire il fiume con escursioni in canoa, trekking, passeggiate e raccontiVenerdì 15 e sabato 16 maggio, a tre anni dalla drammatica alluvione che ha ferito il territorio, a Cesena andranno in scena ‘Le Giornate del Savio’,...

Leggi anche: Il fiume Po tra paesaggio, comunità e futuro: un talk pubblico per riscoprire il Grande Fiume