Le Giornate del Savio per riscoprire il fiume

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì e sabato a Cesena si svolgono le Giornate del Savio, un evento dedicato alla riscoperta del fiume e alla memoria dell’alluvione che, tre anni fa, ha causato danni e disagi nella zona. L’iniziativa prevede diverse attività e iniziative volte a sensibilizzare sulla tutela delle acque e sulla storia recente del territorio, coinvolgendo cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni. La manifestazione si svolge in varie location lungo il corso del fiume.

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A tre anni dalla drammatica alluvione che ha ferito il territorio, venerdì e sabato a Cesena andranno in scena ‘ Le Giornate del Savio ’, iniziativa aperta alla cittadinanza che invita a guardare il fiume che attraversa la città e il territorio di Vallata con occhi nuovi, tra esplorazione, conoscenza e partecipazione attiva. Cosa si cela dietro le anse del fiume? Quali specie animali e vegetali abitano le sue rive? Quali storie si sono intrecciate lungo il suo corso e quali scenari si aprono per il futuro? Sono queste alcune delle domande che guidano il programma, costruito per stimolare curiosità, consapevolezza e confronto. L’iniziativa si sviluppa attorno a quattro temi chiave.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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