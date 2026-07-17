Alle 21, si è svolta una preghiera collettiva dedicata al Sacro Cuore, con un appello alla protezione divina. I partecipanti hanno rivolto richieste di conforto e pace, affidandosi alla sapienza di Gesù. La preghiera ha previsto un momento di lode, con l’intento di concludere la giornata in serenità. Nessun dettaglio su partecipanti o luogo.

Preghiamo, in maniera fiduciosa, il Cuore di Gesù per trovare conforto nelle tribolazioni e abbandonarci interamente alla Sua sapienza. In questa preghiera della sera, chiediamo il dono della pace vera, innalzando la nostra orazione di lode al Sacro Cuore, per concludere al meglio e in tranquillità questo giorno. Cuore amorosissimo di Gesù, delizia di chi t’invoca! Nell’impotenza in cui mi trovo ricorro a te, dolce conforto dei tribolati e affido alla tua potenza, alla tua sapienza, alla tua bontà, tutte le mie pene e ripeto ancor mille volte: “O Cuore generosissimo, riposo unico di chi spera in te, per i miei presenti bisogni pensaci tu”. Amen Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza,oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani,oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 17 luglio: abbandoniamoci alla protezione del Sacro Cuore

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11/7/26. Foglietto parrocchiale di domenica 12/7 della CCS di Cavarzere Centro x.com