Preghiera della sera 17 luglio | abbandoniamoci alla protezione del Sacro Cuore
Alle 21, si è svolta una preghiera collettiva dedicata al Sacro Cuore, con un appello alla protezione divina. I partecipanti hanno rivolto richieste di conforto e pace, affidandosi alla sapienza di Gesù. La preghiera ha previsto un momento di lode, con l’intento di concludere la giornata in serenità. Nessun dettaglio su partecipanti o luogo.
Preghiamo, in maniera fiduciosa, il Cuore di Gesù per trovare conforto nelle tribolazioni e abbandonarci interamente alla Sua sapienza. In questa preghiera della sera, chiediamo il dono della pace vera, innalzando la nostra orazione di lode al Sacro Cuore, per concludere al meglio e in tranquillità questo giorno. Cuore amorosissimo di Gesù, delizia di chi t’invoca! Nell’impotenza in cui mi trovo ricorro a te, dolce conforto dei tribolati e affido alla tua potenza, alla tua sapienza, alla tua bontà, tutte le mie pene e ripeto ancor mille volte: “O Cuore generosissimo, riposo unico di chi spera in te, per i miei presenti bisogni pensaci tu”. Amen Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza,oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani,oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Preghiera della sera 10 luglio: abbandoniamoci dolcemente al Sacro Cuore
Preghiera della sera 19 giugno: invochiamo la protezione del Sacro Cuore di GesùIl 19 giugno si è tenuta una preghiera serale in cui si è affidata la giornata al Sacro Cuore di Gesù e si è invocata la protezione della Santa Croce.
Argomenti più discussi: La preghiera in ucraino di Zuppi a Kyiv: Dio conceda una pace giusta; Questa sera gli Amici della carità rinnovano la preghiera alla Madonna dei fiori di Bra; Pastoralia di Domenico Mennillo, un atto d’amore a Pietraroja; Torna la Festa della Madonna del Carmine: messe solenni, visite guidate e il rito dello Scapolare.
Potete scrivere qui il nome dei bambini che saranno ricordati questa sera in diretta dalle 20.15 alle 20.25 nelle preghiere dei bambini allo 031 610610OPPURE INVIATE AUDIO DELLA PREGHIERA RECITATA DAI BAMBINI STESSI ATTRAVERSO facebook
mamma ha usato il termine inculcare per diffondere la parola in un mondo pieno di oscurità e disperazione durante la preghiera di ieri sera reddit
11/7/26. Foglietto parrocchiale di domenica 12/7 della CCS di Cavarzere Centro x.com