Alle 21:00 di sera, si terrà una preghiera dedicata al Sacro Cuore di Gesù. I fedeli si riuniranno per affidare le proprie sofferenze e preoccupazioni alla Sua bontà, chiedendo che si prenda cura di ogni necessità. L’iniziativa si svolgerà in un luogo di culto, con un momento di preghiera collettiva e riflessione.

La nostra supplica al Cuore Sacratissimo di Gesù per affidare alla Sua divina bontà ogni sofferenza e preoccupazione e perché si prenda cura di tutti i nostri bisogni. Chiediamo il dono della pace vera, innalzando la nostra orazione di lode al Sacro Cuore, per concludere al meglio e in tranquillità questo giorno. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza,oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani,oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza.Amen. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 10 luglio: abbandoniamoci dolcemente al Sacro Cuore

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