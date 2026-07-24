"Stiamo lasciando la montagna ai lupi, allontanando le persone. È questo che si vuole?". L’amara constatazione e la domanda sono del sindaco Gian Antonio Pini che, nell’ultimo periodo, ha ricevuto tante segnalazioni di predazioni da parte dei lupi. "Sono un problema serio e reale: l’abbiamo già detto e lo ribadiamo - afferma Pini –. Ogni giorno ricevo segnalazioni da persone che hanno paura per sé stessi e per i loro capi di bestiame. Una soluzione va trovata, ma che sia definitiva, perché tutte le altre misure adottate sin qui sono palliativi". Le capre e le pecore lasciate libere di cibarsi dell’erba dei maggenghi e degli alpeggi vengono tenute nelle stalle del fondovalle per timore di trovarle sbranate dai lupi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Predazioni continue di lupi. Allarme del sindaco di Grosio: "La montagna così si spopola"

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