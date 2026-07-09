Un cittadino ha scritto nuovamente alla Regione per segnalare l’aumento dei lupi nei centri abitati del Comune di Bibbiena. La comunicazione evidenzia anche un incremento delle predazioni di animali domestici nelle aree urbane. La lettera è stata inviata al Governatore e alla giunta regionale, con l’obiettivo di portare l’attenzione sulla situazione. La presenza di lupi nei centri abitati è considerata una criticità crescente.

Arezzo, 9 luglio 2026 – . Vagnoli scrive ancora una volta alla Regione per sottoporre all’attenzione del Governatore e della giunta la crescente criticità legata alla presenza del lupo all'interno dei centri abitati del Comune di Bibbiena. “Ho colto l’occasione dell’ennesima segnalazione che mi è arrivata da una cittadina residente, che si aggiunge alle molteplici comunicazioni già ricevute dall'Amministrazione comunale e trasmesse agli enti competenti, per riportare l’attenzione della Regione su questa problematica che si sta facendo sempre più importante nei nostri centri abitati. Negli ultimi quattro-cinque anni il fenomeno ha assunto dimensioni sempre più rilevanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupi nei centri abitati, crescono le predazioni di animali da affezione, Vagnoli scrive alla Regione

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