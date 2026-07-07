Montagna agli animali da pascolo applicati medaglioni con l' odore di lupo per proteggerli dagli attacchi | In Svizzera predazioni ridotte del 70%

In Svizzera, le predazioni di lupi su animali da pascolo sono diminuite del 70% grazie all'uso di medaglioni impregnati con l’odore di lupo. La soluzione, proposta da una società di consulenza vicentina, mira a proteggere mandrie e greggi dagli attacchi. La tecnica consiste nell’applicare questi medaglioni sugli animali per scoraggiare i predatori. La sperimentazione si è rilevata efficace e potrebbe essere adottata anche in altre aree montane.

Proteggere mandrie e greggi al pascolo dagli attacchi dei lupi con l’odore dei lupi stessi. La proposta della società di consulenza vicentina Agridinamica può sembrare paradossale, ma potrebbe risolvere un problema impattante per la montagna veneta e non solo. A seguire il progetto è il team di Agridinamica, al cui interno sono presenti agronomi, un’etologa specializzata nel comportamento del lupo e dottori forestali. Tra loro c’è Matteo Varotto, che precisa subito un aspetto: «Più che di odore è corretto parlare di feromoni, sostanze chimiche prodotte dagli animali che agiscono come “messaggeri” olfattivi per comunicare con altri individui della stessa specie. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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