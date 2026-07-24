Precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza de L'Aquila | gravissima una finanziera 22enne

Notizia in breve

Una ragazza di 22 anni è caduta dal terzo piano di una scuola della Guardia di Finanza a Coppito, L'Aquila. La giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Non si esclude che il gesto possa essere stato volontario. La Polizia sta indagando sulla dinamica dell'incidente.