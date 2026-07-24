Precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza de L'Aquila | gravissima una finanziera 22enne
Una ragazza di 22 anni è caduta dal terzo piano di una scuola della Guardia di Finanza a Coppito, L'Aquila. La giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Non si esclude che il gesto possa essere stato volontario. La Polizia sta indagando sulla dinamica dell'incidente.
Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, a L'Aquila. Non si esclude il gesto volontario. Si trova in gravissime condizioni in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Ragazza precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza all'Aquila: è gravissima
Notizie e thread social correlati
Precipita dalla scuola della Guardia di Finanza: gravissima una 22enne caduta dal terzo pianoUna ragazza di 22 anni è rimasta in condizioni molto gravi dopo essere caduta dal terzo piano di una scuola della Guardia di Finanza a Coppito,...
Paura a l'Aquila, 22enne precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di finanzaUna ragazza di 22 anni è caduta dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza a Coppito, all’Aquila.
Temi più discussi: Precipita dal palazzo della scuola della Guardia di Finanza, 22enne in gravissime condizioni; La 22enne precipitata dalla scuola della Guardia di Finanza, le ferite gravi dopo la caduta da 12 metri. Il traguardo pochi giorni per l'allieva maresciallo; Precipita dal palazzo della scuola della Guardia di Finanza a L'Aquila, gravissima una 22enne; L'Aquila, precipita dal palazzo della scuola della Guardia di finanza: 22enne gravissima.
Un episodio gravissimo si è verificato nel pomeriggio all’interno della scuola della Guardia di Finanza a Coppito. Una giovane allieva è precipitata dal terzo piano dell’edificio. Le sue condizioni sono gravi. Indaga la polizia per ricostruire l’esatta dinamica di q facebook
Precipita dal palazzo della scuola della Guardia di Finanza a L'Aquila, gravissima una 22enne. La giovane è caduta dal terzo piano, accertamenti sulla dinamica #ANSA x.com
Ragazza precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza all'Aquila: è gravissimaUna ragazza di 22 anni, allieva della Scuola Ispettori della Guardia di Finanza dell’Aquila, è ricoverata in prognosi ... msn.com
Precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza de L’Aquila: gravissima una finanziera 22enneUna ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, a L'Aquila ... fanpage.it