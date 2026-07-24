Precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza de L'Aquila | gravissima una finanziera 22enne

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 22 anni è caduta dal terzo piano di una scuola della Guardia di Finanza a Coppito, L'Aquila. La giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Non si esclude che il gesto possa essere stato volontario. La Polizia sta indagando sulla dinamica dell'incidente.

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Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, a L'Aquila. Non si esclude il gesto volontario. Si trova in gravissime condizioni in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ragazza precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza all'Aquila: è gravissima

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Temi più discussi: Precipita dal palazzo della scuola della Guardia di Finanza, 22enne in gravissime condizioni; La 22enne precipitata dalla scuola della Guardia di Finanza, le ferite gravi dopo la caduta da 12 metri. Il traguardo pochi giorni per l'allieva maresciallo; Precipita dal palazzo della scuola della Guardia di Finanza a L'Aquila, gravissima una 22enne; L'Aquila, precipita dal palazzo della scuola della Guardia di finanza: 22enne gravissima.

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