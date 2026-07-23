Precipita dalla scuola della Guardia di Finanza | gravissima una 22enne caduta dal terzo piano

Una ragazza di 22 anni è rimasta in condizioni molto gravi dopo essere caduta dal terzo piano di una scuola della Guardia di Finanza a Coppito, all’Aquila. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. La giovane è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La polizia sta svolgendo le indagini per determinare le cause della caduta.

È in condizioni molto gravi una ragazza di 22 anni precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, all’Aquila. Ancora da chiarire la dinamica. Negli scorsi anni, la scuola era stata al centro di diverse inchieste su presunti abusi sessuali tra istruttori e allievi. Il capitano accusato di stupro dall’allieva. Nel 2024, un capitano di 32 anni, istruttore della scuola, era stato denunciato da un’allieva di 24 anni. La ragazza aveva raccontato di essere stata convinta dall’ufficiale a raggiungerlo a casa, perché avrebbe avuto in anticipo le risposte di un test d’esame. Sarebbe stato in quella circostanza che l’uomo avrebbe violentato la ragazza. 🔗 Leggi su Open.online

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