Paura a l' Aquila 22enne precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di finanza
Una ragazza di 22 anni è caduta dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza a Coppito, all’Aquila. È stata trasportata in condizioni molto gravi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La scuola è stata evacuata durante gli interventi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.
Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, all’Aquila. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi. Ancora la chiarire la dinamica. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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