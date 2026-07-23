Paura a l' Aquila 22enne precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di finanza

Notizia in breve

Una ragazza di 22 anni è caduta dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza a Coppito, all’Aquila. È stata trasportata in condizioni molto gravi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La scuola è stata evacuata durante gli interventi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.