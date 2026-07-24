Prato | chiusura indagini per due imputati Contestati abuso professione medica e presunta violenza sessuale su 12 pazienti
La Procura di Prato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a due persone coinvolte in un’indagine su presunti abusi commessi all’interno di uno studio medico. Sono contestati reati di abuso professionale e presunta violenza sessuale su 12 pazienti. Le indagini, condotte dalla polizia, sono state avviate dopo denunce di vittime che hanno riferito di comportamenti inappropriati da parte dei medici.
PRATO – La Procura di Prato, come spiega un comunicato firmato da Luca Tescaroli, ha notificatol’avviso di conclusione delle indagini preliminari a due persone coinvolte in un’inchiesta su presunti abusi commessi all’interno di uno studio medico della città. Le contestazioni riguardano l’esercizio abusivo della professione medica e, nei confronti dell’uomo indagato, anche il reato di violenza sessuale aggravata. Gli approfondimenti investigativi condotti nei sette mesi successivi hanno portato, secondo la Procura, all’acquisizione di ulteriori elementi ritenuti idonei a rafforzare l’impianto accusatorio iniziale.L’uomo, che nel frattempo è... 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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