Prato | chiusura indagini per due imputati Contestati abuso professione medica e presunta violenza sessuale su 12 pazienti

Notizia in breve

La Procura di Prato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a due persone coinvolte in un’indagine su presunti abusi commessi all’interno di uno studio medico. Sono contestati reati di abuso professionale e presunta violenza sessuale su 12 pazienti. Le indagini, condotte dalla polizia, sono state avviate dopo denunce di vittime che hanno riferito di comportamenti inappropriati da parte dei medici.