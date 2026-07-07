Ieri in Campania | presunta violenza sessuale in Irpinia indagini in corso

In Irpinia, una donna di 34 anni di nazionalità ucraina è stata trovata in stato di shock nel centro cittadino. La Polizia di Stato sta indagando su una presunta violenza sessuale denunciata dalla donna la settimana scorsa. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili per chiarire la vicenda. Le indagini sono ancora in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 6 luglio 2026. Avellino. Proseguono gli accertamenti della Polizia di Stato sulla presunta violenza sessuale denunciata da una donna di 34 anni, di nazionalità ucraina, trovata nelle prime ore della scorsa settimana in evidente stato di shock nel centro cittadino. (LEGGI QUI) Benevento. Alle dodici in punto di ieri si è chiuso il termine per la presentazione delle candidature alla presidenza della Provincia di Benevento. E l’ultima ora è stata la più lunga: fino all’ultimo minuto si è atteso l’arrivo alla Rocca dei Rettori degli emissari del Partito Democratico e dei suoi “alleati naturali” con gli incartamenti e, soprattutto, con un nome. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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