Un ex allenatore è stato arrestato con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su un minore. La polizia ha disposto una custodia cautelare in carcere. L’indagine, coordinata dalla procura locale, ha portato all’arresto dopo le dichiarazioni del giovane. L’episodio si è verificato a Napoli, suscitando grande scalpore tra la comunità. Le accuse sono state formalizzate e il procedimento giudiziario è in corso.

"> Custodia cautelare per abuso sessuale: un caso che sconvolge Napoli. Napoli. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo di 58 anni, accusato di violenza sessuale aggravata. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Napoli ed è il risultato di una serie di indagini condotte dalla squadra mobile sulla base di una denuncia presentata dai genitori di una vittima minore. A seguito della denuncia, la polizia ha avviato un’inchiesta che ha rivelato gravi indizi di colpevolezza a carico del sospettato. L’uomo, ex allenatore di una scuola di calcio di Napoli, è accusato di aver perpetrato abusi sessuali ai danni di un suo giovane allievo, un minorenne di meno di quattordici anni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ex allenatore arrestato per violenza sessuale su minore: gravi accuse di abuso.

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