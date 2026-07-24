Pozzuoli porta biscotti a un paziente in ospedale ma dentro c’è la cocaina | denunciato un 55enne

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dopo aver tentato di portare biscotti contenenti cocaina a un paziente in ospedale. La consegna è avvenuta fuori dall'orario di visita, con una confezione già aperta e un ovulo di plastica nascosto all’interno. I carabinieri della stazione di Licola hanno scoperto la sostanza stupefacente durante un controllo.

Un pacco di biscotti consegnato fuori dall'orario di visita, una confezione già aperta e un ovulo di plastica nascosto all'interno. È così che i carabinieri della Stazione di Licola hanno scoperto un tentativo di introdurre cocaina all'interno dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L'episodio si è verificato nel reparto di Neurochirurgia, dove un uomo di 55 anni è stato denunciato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente, mentre un paziente di 60 anni è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. L'indagine è partita nel pomeriggio, quando una pattuglia dei carabinieri è intervenuta su richiesta di un medico del reparto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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