Pozzuoli porta biscotti a un paziente in ospedale ma dentro c’è la cocaina | denunciato un 55enne

Da teleclubitalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dopo aver tentato di portare biscotti contenenti cocaina a un paziente in ospedale. La consegna è avvenuta fuori dall'orario di visita, con una confezione già aperta e un ovulo di plastica nascosto all’interno. I carabinieri della stazione di Licola hanno scoperto la sostanza stupefacente durante un controllo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un pacco di biscotti consegnato fuori dall'orario di visita, una confezione già aperta e un ovulo di plastica nascosto all'interno. È così che i carabinieri della Stazione di Licola hanno scoperto un tentativo di introdurre cocaina all'interno dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L'episodio si è verificato nel reparto di Neurochirurgia, dove un uomo di 55 anni è stato denunciato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente, mentre un paziente di 60 anni è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. L'indagine è partita nel pomeriggio, quando una pattuglia dei carabinieri è intervenuta su richiesta di un medico del reparto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Modena, l'ospedale: "La paziente amputata è cosciente, ma in condizioni durissime"Un'ospedale della zona ha comunicato che la donna coinvolta nell’incidente, una turista tedesca, è ancora cosciente ma si trova in condizioni molto...

Pesca con un uncino dentro una campana del vetro, dentro c'erano sigarette di contrabbando e cocainaUn uomo è stato fermato mentre cercava di recuperare oggetti all’interno di una campana di vetro con un uncino.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web