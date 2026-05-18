Un'ospedale della zona ha comunicato che la donna coinvolta nell’incidente, una turista tedesca, è ancora cosciente ma si trova in condizioni molto gravi. La donna è stata raggiunta dal veicolo, che è stato lanciato a tutta velocità da un uomo che ora è sotto indagine. L’incidente è avvenuto in una zona trafficata, e nel momento dell’impatto la donna ha riportato gravi ferite. Le forze dell’ordine stanno accertando la dinamica dei fatti e le responsabilità.

La 69enne tedesca ricoverata all'ospedale di Baggiovara di Modena è stata estubata ed è cosciente, ma "le sue condizioni sono durissime". A farlo sapere è Lesley De Pietri, direttrice del servizio di Anestesia e rianimazione. La donna era una dei quattro feriti più gravi dopo essere stata investita il 16 maggio dall'auto guidata da Salim El Koudri. Si tratta della donna colpita per ultima dal veicolo di El Koudri e schiacciata contro la vetrina di un negozio alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto., Per la signora tedesca, ha sottolineato De Pietri, "ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile, perché anche dal punto di vista logistico per lei, la famiglia, sarà molto meglio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, l'ospedale: "La paziente amputata è cosciente, ma in condizioni durissime"

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