Pesca con un uncino dentro una campana del vetro dentro c' erano sigarette di contrabbando e cocaina

Un uomo è stato fermato mentre cercava di recuperare oggetti all’interno di una campana di vetro con un uncino. Dentro la campana sono stati trovati due chili di sigarette di contrabbando, circa un grammo di cocaina e circa 400 euro in contanti. L’individuo è stato bloccato e identificato dai poliziotti, che hanno sequestrato la merce e i soldi. L’intera operazione si è svolta sotto il controllo delle forze dell’ordine.

Aveva messo il braccio nella fessura e stava rovistando all'interno di una campana del vetro, attirando l'attenzione dei poliziotti che lo hanno bloccato e identificato prima di trovare e sequestrare 2 chili di sigarette di contrabbando, poco più di un grammo di cocaina e circa 400 euro in.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Bergamo, dentro la fabbrica di sigarette di contrabbando: sequestrate 60 tonnellate di tabaccoI finanzieri del Comando Provinciale Bergamo hanno scoperto e smantellato nei giorni scorsi una fabbrica clandestina di sigarette attiva nella... Leggi anche: Auto rubata parcheggiata nelle vicinanze dello stadio: dentro erano nascosti cinque chili di cocaina