Nel reparto di Neurochirurgia di un ospedale a Pozzuoli, sono state trovate due dosi di cocaina nascoste in un pacco di biscotti. Le sostanze erano inserite in un ovulo di plastica e occultate nella confezione. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine. La droga era destinata a un paziente ricoverato nel reparto. La polizia ha sequestrato le sostanze e avviato le indagini.

La cocaina era nascosta dentro un pacco di biscotti. Due dosi infilate in un ovulo di plastica e occultate nella confezione, destinate a un paziente ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Un espediente tanto semplice quanto insolito, scoperto prima che la consegna andasse a buon fine grazie all’intuito del personale sanitario e all’intervento dei carabinieri della stazione di Licola. È uno degli episodi emersi nelle ultime ore durante una serie di operazioni antidroga condotte dall’Arma tra Pozzuoli, Napoli e Castellammare di Stabia. L’indagine nell’ospedale puteolano prende avvio nel pomeriggio, quando un medico del reparto segnala ai militari un’anomalia. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Pozzuoli, la cocaina per un paziente dell'ospedale nascosta nei biscotti

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