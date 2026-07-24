La nave Louise Michel è stata posta sotto sequestro amministrativo nel porto di Pozzallo, dopo aver salvato sei migranti nel Mediterraneo centrale il 21 luglio. La decisione è stata presa a seguito del salvataggio effettuato dalla nave. La nave è finanziata dall’artista noto come Bansky.

La nave Louise Michel è stata sottoposta ad un fermo amministrativo nel porto di Pozzallo (provincia di Ragusa). Il provvedimento fa seguito al salvataggio, avvenuto il 21 luglio, di sei persone nel Mediterraneo centrale. Alla nave era stato assegnato come porto per lo sbarco delle persone soccorse, dalle autorità italiane, quello di Catania, ma il comandante della nave “aveva chiesto un porto più vicino perché il carburante a bordo scarseggiava e le persone sono state fatte sbarcare a Pozzallo”, spiega la ong. “Le autorità italiane – proseguono dalla Louise Michel – contestano ora la valutazione del comandante sulla quantità di carburante e accusano la nave di aver violato il decreto Piantedosi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Pozzallo, sequestro amministrativo per la Louise Michel dopo il salvataggio di 6 migranti: è finanziata da Bansky

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